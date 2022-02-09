На Ямале двое мужчин протащили за машиной полицейского, избивая его

ТАСС, 9 февраля. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после того, как два жителя города Тарко-Сале протащили по земле уцепившегося за машину полицейского и били его ногами, чтобы столкнуть с автомобиля. Изначально ямальцев остановили, чтобы проверить сигнал о незаконном сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону в среду.

"По данным следствия, в городе Тарко-Сале сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району в ходе проверки поступившего сообщения о правонарушении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, остановил автомобиль, в котором находились два местных жителя. После того как полицейский предъявил служебное удостоверение, представился и потребовал выйти из машины, водитель неожиданно начал движение, увеличивая скорость и при этом пытаясь оттолкнуть уцепившегося за кузов представителя власти. Второй мужчина, находившийся на пассажирском сидении, в это время наносил удары ногами в грудь полицейскому, пытавшемуся проникнуть в салон с целью блокировки движения транспортного средства", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что дело было возбуждено по ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, совершенное группой лиц").

В ходе борьбы с полицейским водитель совершил ДТП, столкнувшись с другим автомобилем. Сейчас подозреваемые задержаны. У одного из мужчин при обыске обнаружен полимерный пакет с веществом, предположительно, наркотиком.