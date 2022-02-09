ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку "Хизб ут-Тахрир"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ФСБ России ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержаны четверо ее участников. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда России в 2003 году). Задержаны четверо участников террористической структуры", - подчеркнули в ЦОС.

Установлено, что "члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти". "С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию", - сообщили в ФСБ.

По местам жительства задержанных изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности. Следствием возбуждены уголовные дела.