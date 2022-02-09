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СК проверит данные об инциденте с ребенком в Саратове, которого не выпускали из автобуса

По сообщениям СМИ, водитель зажал дверями несовершеннолетнего и провез лишнюю остановку за неоплату проезда

ТАСС, 9 февраля. Следователи начали проверку информации об инциденте с ребенком в Саратовской области, которого водитель автобуса не выпускал из-за неоплаты проезда, передает пресс-служба областного СУ СК РФ.

"Согласно данным, размещенным в средствах массовой информации, в городе Балаково Саратовской области водитель общественного транспорта зажал дверями автобуса и провез лишнюю остановку несовершеннолетнего ребенка по причине отсутствия у последнего возможности заплатить за проезд", - отметили в СК.

Следователи выполняют комплекс мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Во время проверки СК даст объективную юридическую оценку действиям водителя общественного транспорта, который совершил противоправные действия в отношении ребенка.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнили в СК.

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РоссияСаратовская область
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