Председатель Союза десантников по УрФО подал кассационную жалобу на арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Защита председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина, который обвиняется в посредничестве во взятке, подала кассационную жалобу на арест, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Бушухин.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина до 30 декабря, мера пресечения была продлена по 30 марта. Областной суд признал меру пресечения законной. "Подали кассацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат пояснял, что у Тетерина серьезные проблемы со здоровьем, в том числе заболевание, которое препятствует содержанию под стражей. Также в СИЗО он не может получить необходимую медицинскую помощь.

Директор ООО "Уралщебень", чья компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей, передал взятку, предназначавшуюся надзорному органу, посреднику Ибаду Гурбанову, от которого деньги попали к председателю Союза десантников по УрФО. Тетерин не отрицает получение денег от директора компании "Уралщебень" Вячеслава Иванова и Гурбанова, однако уточняет, что между ними были финансовые отношения, фигуранты дела имели долг перед ним и вернули средства.