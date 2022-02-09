В Ярославле на ветерана войны упал лед с крыши

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, 90-летняя женщина получила травму головы после падения большой глыбы льда с крыши жилого дома в Заволжском районе Ярославля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

"Сегодня в СМИ появились публикации о том, что 90-летняя жительница Ярославля получила травмы в результате падения льда с крыши одного из домов на улице Клубной. По публикациям СМИ следственными органами СК РФ по Ярославской области организована доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Как сообщается в местных СМИ, женщина была доставлена в больницу, где ей оказали первую помощь и начали обследование. Сейчас решается вопрос о госпитализации пенсионерки.

Прокуратура Ярославской области также организовала проверку в связи с причинением вреда здоровью женщины. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительной информации, снег упал с самодельного козырька балкона. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о проведении работ по содержанию зданий и сооружений в зимний период. Особое внимание будет уделено деятельности управляющей компании и органов муниципального жилищного контроля", - проинформировали в пресс-службе.