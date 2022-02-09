В Петербурге задержали чиновника по подозрению в получении взятки от уборщиков снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Начальник отдела закупок Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки в размере 1 млн рублей за содействие коммерческим структурам при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий от снега. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его информации, уголовное дело возбуждено по следам прошедших накануне масштабных проверок в предприятиях коммунального сектора. "В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге шесть человек задержаны в рамках расследования уголовных дел о хищении средств, выделенных на уборку города от снега и наледи. Среди фигурантов - сотрудник жилкомсервиса в Адмиралтейском районе, а также директора и учредители подрядных фирм, занимавшихся расчисткой дорог на Васильевском острове.

Возбужденные дела стали последствием крупного рейда, организованного накануне при участии полиции, прокуратуры, налоговой инспекции и властей города. На коммунальных и дорожных предприятиях было проведено более 50 обысков. Поводом для проверок стали многочисленные жалобы петербуржцев на организацию очистки городских улиц от снега и наледи в течение нескольких месяцев.