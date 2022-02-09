Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

ТАСС, 9 февраля. Самолет Cessna совершил жесткую посадку около села Новое Сумароково в Татарстане, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Близ села Новое Сумароково совершила жесткую посадку, по предварительной информации, легкомоторная Cessna. На борту были двое человек, которые, предварительно, выжили", - сказал собеседник агентства.

Информацию о крушении также подтвердили в региональном управлении МЧС. Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Уточняется, что экипажу самолета медицинская помощь не понадобилась. На место происшествия направлены ведомственная пожарная охрана СПАСОП аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет отдельного поста с. Соколка ГКУ "Пожарная охрана РТ", спасатели ПСП Альметьевск ЗПСО № 7, медики ССМП Бугульминской ЦРБ.

Причина происшествия устанавливается.

В ведомстве также сообщили, что самолет, который принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации, выполнял тренировочный полет.