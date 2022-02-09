В Сочи грязевой оползень завалил вход в подъезд семиэтажки

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Оползень сошел в районе семиэтажного жилого дома в Сочи, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в среду.

"В Сочи после обильных осадков произошел оползень рядом с семиэтажным домом, грязью завалило вход в подъезд. Предварительно, никто не пострадал," - сказал собеседник агентства.

В администрации уточнили, что ЧП произошло в районе дома 194/16 по улице Пластунской. На место оперативно выехали специалисты МКУ "Служба спасения г. Сочи" и сотрудники администрации Центрального района.

"В случае необходимости жильцам будет предложено временно разместиться в маневренном фонде. Спасатели со всем необходимым оборудованием готовы организовать необходимые работы. Принято решение ввести режим функционирования чрезвычайной ситуации для оперативной организации мероприятий по устранению последствий", - отметили в пресс-службе.

Семиэтажный дом построен в 2013 году, рассчитан на 38 квартир. Здание возводилось без разрешительной документации (самострой), вводилось в эксплуатацию по решению суда.