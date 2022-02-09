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На западе Москвы частично обрушилась кровля ангара

Пострадавших нет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Обрушение кровли ангара произошло на Рябиновой улице в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Рябиновой улице произошло частичное обрушение кровли ангара. Устанавливается, есть ли пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения выясняется. На место выехали спасатели.

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Произошло незначительное проседание кровли, пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь проседания составляет 80 кв. м.

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