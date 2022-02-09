Троих причастных к похищению и смерти человека под Тулой осудили на сроки от 10 до 11 лет

ТУЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Суд признал троих жителей Тульской области виновными в похищении человека, тело которого летом 2020 года нашли в лесу, привязанным к дереву. Двоих мужчин приговорили к 11 годам заключения, женщину осудили на 10 лет, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы: мужчинам на срок 11 лет каждому с ограничением свободы на срок 1,5 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине - 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - говорится в сообщении.

Всех троих признали виновными по п. "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", добавили в пресс-службе. Предъявленное следователем обвинение поддержано в суде прокуратурой Богородицкого района.

8 июля 2020 года в лесу, расположенном неподалеку от города Богородицка, обнаружено тело 32-летнего мужчины, привязанное к дереву. Было установлено, что 1 июля трое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения вывезли своего знакомого на автомобиле, обмотали его вокруг дерева пищевой пленкой и оставили в таком положении, в результате этих действий он умер.