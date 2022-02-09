В Краснодаре арестовали задержанного после побега из отдела полиции рецидивиста

КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд города Краснодара арестовал подозреваемого в побеге из отдела полиции до 26 февраля. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Советским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вагана Амирханяна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении"). <…> Рассмотрев ходатайство, суд постановил избрать в отношении Амирханяна меру пресечения в виде заключения под стражу на 22 суток, то есть по 26 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из материалов, предоставленных суду следует, что 29 января Амирханян, находящийся в федеральном розыске за совершение преступления, совершил побег из места задержания - помещения дежурной части пункта полиции.

В конце января полиция региона сообщала, что при сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, совершил побег из отдела полиции в Краснодаре, было организовано проведение проверки. В начале февраля сотрудники полиции задержали сбежавшего в Волгоградской области.