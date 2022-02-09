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На трассе под Казанью столкнулись Ford и Porsche

Погибли два человека, еще двое пострадали

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое были госпитализированы после столкновения автомобилей Ford и Porsche под Казанью, сообщается на сайте МВД по Татарстану.

"На 67-м километре автодороги Казань - Шемордан в результате ДТП водитель автомобиля Ford и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Porsche, его пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

По данным МВД, водитель Ford не учел метеоусловия, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Porsche.

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