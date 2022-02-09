В Подмосковье ребенка госпитализировали после нападения бойцовской собаки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Собака бойцовской породы напала на женщину и ее трехлетнего внука в Подольске. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram.

"По предварительной информации, 3 февраля утром по пути в детский сад в деревне Федюково городского округа Подольск на пенсионерку и ее внука напала собака бойцовской породы. Мальчик госпитализирован", - сообщает прокуратура.

В ходе проверки Подольской городской прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.