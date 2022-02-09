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Пожарные ликвидировали горение в многоэтажке в Волжском

Причина пожара устанавливается

ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Горение в многоэтажном доме города Волжского в Волгоградской области ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах области, погиб один человек.

"Пожарные расчеты 5-го отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области ликвидировали горение в 18:33 мск. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее со ссылкой на пресс-службу сообщалось об эвакуации жильцов дома. Пожар произошел из-за возгорания электрощитка.

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