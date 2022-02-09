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Суд арестовал врио главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга

Его взяли под стражу на два месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал врио главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга Александра Темникова по делу о коррупции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок - два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что региональное управление ФСБ и сотрудники службы собственной безопасности полиции вычислили и задержали сотрудника отдела, которому вменяется п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие") и два эпизода ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие"). Его должность не уточнялась. Источник ТАСС пояснил, что речь идет о Темникове.

По словам источника, рассматривается версия, что Темников мог, привлекая подчиненных, создать организацию, которая системно требовала взятки у людей, которые были либо реально пойманы с наркотиками, либо задержаны с подкинутыми наркотиками.

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