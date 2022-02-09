Пять человек пострадали при разгерметизации газового баллона в гараже в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате разгерметизации газового баллона в гараже в Тюмени. Гараж частично обрушился, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"По предварительным данным, произошла разгерметизация газового оборудования при демонтаже на автомобиле с последующим горением и частичным обрушением конструкции. Спасатели передали пятерых травмированных сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что инцидент произошел вечером в гаражном кооперативе, сотрудники МЧС выполнили проливку конструкций гаража, обстоятельства произошедшего выясняются.