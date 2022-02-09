Сирийские ПВО уничтожили восемь выпущенных израильскими истребителями ракет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сирийские средства ПВО российского производства уничтожили восемь выпущенных израильскими истребителями ракет в провинции Дамаск. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В районе 02:00 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Восемь ракет были уничтожены средствами ПВО российского производства, состоящими на вооружении сирийских вооруженных сил", - сказал Журавлев.

Журавлев также сообщил, что один сирийский военный погиб, еще пять пострадали в результате израильских ракетных ударов по Сирии.

"В районе 02:00 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. <...> Около 02:30 мск Армией обороны Израиля из района оккупированных Голанских высот был нанесен удар десятью ракетами класса "земля - земля" по позициям подразделений сил противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии. <...> Погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих", - сказал он.

Как сообщило в среду агентство САНА, по меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще пятеро получили ранения в результате израильских воздушных ударов по Дамаску. По его данным, в ответ на атаку средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над столицей.

Четыре истребителя ВВС Израиля F-16 в ночь на среду нанесли удар управляемыми ракетами в сирийской провинции Дамаск - Минобороны РФ

Армия обороны Израиля в ночь на среду нанесла удар десятью ракетами класса "земля-земля" по позициям ПВО Сирии - Минобороны РФ