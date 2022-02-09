Амнистированные при поддержке США боевики выезжают из Сирии в Америку, Канаду и Европу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Амнистированные при поддержке США бывшие боевики по поддельным паспортам выезжают из Сирии в Америку, Канаду и Европу. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС), ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья. Используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками, указанные лица выезжают в Соединенные Штаты Америки, Канаду и страны Евросоюза", - сказал Журавлев.

Он отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.