Почти 1 км Москвы-реки обследован в поисках предположительно утонувшего экс-замминистра

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели обследовали почти 1 км Москвы-реки в Подмосковье в поисках пропавшего бывшего замминистра юстиции Владимир Ялунина. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"За время поисков от места провала во льду вниз по течению реки обследовано 900 метров Москвы-реки. Поиск приостановлен до утра", - сказал собеседник агентства.

Водолазы за время поисковой операции совершили 23 погружения, изучив более 2,2 тыс. кв. м дна, камерами через почти 1,3 тыс. пробуренных лунок обследовано свыше 5,8 тыс. кв. м. Поиск пока не дал результатов.

70-летний Владимир Ялунин в минувшую субботу отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки. В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года был заместителем министра юстиции.