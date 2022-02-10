В штате Нью-Йорк произошла стрельба в школе

ТАСС, 10 февраля. Стрельба произошла в среду в школе в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, пока неизвестно, произошла стрельба внутри здания школы или снаружи. Сообщается, что в результате стрельбы пострадали два человека, в том числе один ученик.

Полиция города на своей странице в Twitter информировала жителей города о том, что находится на месте происшествия.

Других подробностей инцидента пока не приводится.