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Стрельба в США

В штате Нью-Йорк произошла стрельба в школе

Пострадали два человека, один из них ученик

ТАСС, 10 февраля. Стрельба произошла в среду в школе в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, пока неизвестно, произошла стрельба внутри здания школы или снаружи. Сообщается, что в результате стрельбы пострадали два человека, в том числе один ученик.

Полиция города на своей странице в Twitter информировала жителей города о том, что находится на месте происшествия.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

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