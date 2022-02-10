СМИ: в Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопадов

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Не менее 180 внутренних авиарейсов отменены в токийском аэропорту Ханэда из-за снегопада, который, по прогнозам, ожидается днем в четверг. Об этом сообщил телеканал NHK.

Железнодорожная компания JR в свою очередь приостановила движение экспрессов, которые связывают Токио с горными префектурами Нагано и Яманаси.

Несколько участков скоростных платных дорог в японской столице перекрыты в превентивном порядке, чтобы избежать возможного обледенения.

По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в Токио может составить до 5 см. Также до 30 см снега выпадет в префектуре Яманаси.