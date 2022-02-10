СМИ: в Колумбии два человека погибли при подрыве взрывного устройства у казармы

МЕХИКО, 10 февраля. /ТАСС/. Взрывное устройство, размещенное на мотоцикле, в среду было приведено в действие рядом с казармами батальона сухопутных войск в районе Гранада в департаменте Мета в Колумбии. При взрыве погибли водитель транспортного средства и рядовой Алехандро Гонсалес, еще пятеро военнослужащих получили ранения, сообщила на своем сайте радиостанция Caracol.

По мнению командования, за организацией атаки стоят банды, появившиеся после роспуска повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Губернатор региона Хуан Гильермо Сулуага осудил нападение, подчеркнув, что в регионе необходимо усилить меры безопасности.

В центре колумбийского города Саравена у границы с Венесуэлой 20 января взорвалась бомба, установленная в автомобиле, который был припаркован рядом с несколькими правительственными зданиями. Один человек погиб и 20 получили ранения. Согласно версии властей, к этому теракту также были причастны бывшие члены РВСК, отказавшиеся сложить оружие.