В Якутии суд заменил экс-замглаве района условный срок на реальный по делу о взятке

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Якутии ужесточил приговор бывшему первому заместителю главы Намского района, осужденному ранее на 7,5 года колонии условно за получение через посредника взятки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"В декабре 2021 года Намским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы МО "Намский улус", который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство, совершенное в крупном размере")", - говорится в сообщении.

В суде установили, что в декабре 2017 года администрация Арбынского наслега (селького поселения) Намского района, главой которого на тот момент являлся подсудимый, и общество с ограниченной ответственностью заключили муниципальный контракт на строительство монументов в сквере Победы в селе Сыгыннах Намского района на сумму около 1,3 млн рублей.

Впоследствии денежные средства были перечислены на счет подрядчика, после их поступления подсудимый, будучи уже первым заместителем главы Намского района, потребовал у руководителя ООО взятку в размере 300 тыс. рублей за общее покровительство. Взятка была передана через посредника - водителя МБУ "Эксплуатация и содержание объектов "Нам". Как уточнили в прокуратуре, водитель был осужден по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере").

Суд первой инстанции приговорил бывшего первого замглавы района к семи годам шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Посредник был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Государственный обвинитель не согласился с наказанием, назначенным экс-замглавы, и внес апелляционное представление. Верховным судом Республики Саха (Якутия) приговор суда первой инстанции был изменен, подсудимого приговорили к реальному лишению свободы на срок семь лет шесть месяцев со штрафом в размере 2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Он взят под стражу в зале суда.