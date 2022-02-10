СК возбудил дело о мошенничестве на 10 млн рублей против адвокатов и жителя Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Калининграде возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество на 10 млн рублей против двух адвокатов и местного жителя. Подозреваемые задержаны сотрудникам ФСБ, им предъявлены обвинения, сообщила представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области", - сообщила Гацко, уточнив, что фигурантами дела стали 61-летняя адвокат одной из Московских специализированных коллегий адвокатов, 52-летняя адвокат одного из филиалов Калининградской областной коллегии адвокатов и 48-летний местный житель.

По данным следствия, в конце минувшего года обвиняемые предложили супруге 47-летнего калининградца, проходящего по уголовному делу о создании и руководстве преступным сообществом, содействие в изменении ему меры пресечения. Они запросили 10 млн рублей якобы для передачи должностным лицам в правоохранительных органах для решения этого вопроса, но фактически этого делать не собирались и не имели такой возможности.

Против всех участников сговора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). По ходатайству следственных органов 61-летней и 48-летнему обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 52-летней обвиняемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.