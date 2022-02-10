Дело возбудили против сотрудника Амурского судозавода из-за вымогательства премий

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против начальника отдела продаж Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, который, по данным следствия, требовал с подчиненных перечислять ему премии. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела продаж ПАО "Амурский судостроительный завод" (ПАО "АСЗ") по факту превышения должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что летом прошлого года подозреваемый, занимавшийся установлением размера премий работникам отдела продаж завода, потребовал от подчиненных передать ему часть их премий. Опасаясь увольнения, сотрудники перечислили на банковский счет начальника средства, каждый по 17,4 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.