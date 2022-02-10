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Возгорание произошло на стоянке техники в Шереметьево

Пострадавших нет

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло на территории московского аэропорта Шереметьево, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"На территории аэропорта Шереметьево произошло короткое замыкание, силы МЧС не привлекались", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что ЧП произошло на стоянке техники по обслуживанию самолетов. Произошло короткое замыкание, а затем загорелась станция зарядки аккумуляторов. Возгорание потушили пожарные аэропорта. Пострадавших нет. Инцидент не сказался на работе аэропорта.

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