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Семь школ проверяют из-за угрозы взрыва в Орехово-Зуеве

Здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств после анонимного сообщения о минировании

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Аноним сообщил о минировании семи школ в Орехово-Зуеве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Анонимные сообщения о "минировании" пришли на электронные почты семи школ в Орехово-Зуеве. Здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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