Полиция задержала подозреваемого в краже украшений на 35 млн рублей в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий из офиса на сумму более 35 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, у подозреваемого также изъято незаконно приобретенное оружие и патроны.

"Злоумышленник, находясь в ночное время на площади Журавлева, взломал входную дверь офисного помещения, проник внутрь и похитил оттуда ювелирные украшения на сумму более 35 млн рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении на автомобиле. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого на 1-й Брестской улице", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что задержанным оказался ранее судимый 45-летний мужчина. В ходе осмотра автомобиля, на котором он был в момент преступления, обнаружены и изъяты похищенные ювелирные изделия. В ближайшее время они будут возвращены владельцу. "В ходе проведенного обыска в квартире злоумышленника оперативниками были обнаружены и изъяты предметы, по внешним признакам схожие с оружием, и 25 патронов разного калибра. Согласно справке об исследовании, изъятое является пистолетами ТТ и Tanfoglio Force 99, пригодными для стрельбы. Данное оружие задержанный приобрел незаконно", - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже и незаконном обороте оружия (ст. 158 и ст. 222 УК РФ). Подозреваемый арестован.