В Коврове виновника взрыва на городском рынке осудили на 11 лет колонии строгого режима

ВЛАДИМИР, 10 февраля. /ТАСС/. Суд признал жителя Коврова Владимирской области виновным в совершении взрыва боевой гранаты на территории рынка, в результате которого пострадали люди, и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Владимирской области.

"Ковровским городским судом вынесен приговор местному жителю В. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Покушение на убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывного устройства"). <…> Cуд назначил В. наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев со штрафом 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, утром 1 ноября 2020 года между злоумышленником и его знакомым, находившимися на территории Октябрьского рынка в Коврове, произошел бытовой конфликт на почве ревности, переросший в борьбу. В это время мужчина взорвал боевую гранату РГН. В результате, помимо самого подсудимого, пострадали еще двое человек.

Как уточняется на сайте Ковровского городского суда, подсудимый вину не признал, пояснил, что хотел лишь напугать бывшую сожительницу - предполагал, что граната является боевой, но достоверно об этом не знал. Приговор в законную силу не вступил.