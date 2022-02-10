В Москве возбудили уголовное дело о краже зеркал с Range Rover артиста "Квартета И"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после кражи двух боковых зеркал с автомобиля Range Rover Sport артиста "Квартета И" Леонида Бараца в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту кражи на Большой Грузинской улице двух боковых зеркал с автомобиля Range Rover Sport, принадлежащего артисту Леониду Барацу, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник отметил, что предварительно установлено, что кража была совершена в ночь с 27 на 28 января. Собственнику машины нанесли ущерб на сумму около 250 тыс. рублей.

Леонид Барац - российский актер театра и кино, сценарист и продюсер. Он является одним из основателей комического театра "Квартет И". Барац известен ролями в фильмах "О чем говорят мужчины", "День радио", "День выборов".