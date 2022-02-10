В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача поликлиники в Обухове

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Заведующий взрослой поликлиникой подмосковного Обухова Вадим Евдокимов, пропавший 6 февраля, найден погибшим. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Найдено его тело. Предварительная причина смерти - асфиксия в результате утопления", - сказала Врадий.

Тело было обнаружено в реке Клязьме. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

59-летний Вадим Евдокимов 6 февраля в селе Балобаново ушел на прогулку с собакой и пропал.