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В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача поликлиники в Обухове

Тело обнаружили в реке Клязьме

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Заведующий взрослой поликлиникой подмосковного Обухова Вадим Евдокимов, пропавший 6 февраля, найден погибшим. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Найдено его тело. Предварительная причина смерти - асфиксия в результате утопления", - сказала Врадий.

Тело было обнаружено в реке Клязьме. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

59-летний Вадим Евдокимов 6 февраля в селе Балобаново ушел на прогулку с собакой и пропал.

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