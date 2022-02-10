Подозреваемый в краже покончил с собой в отделении полиции Красноярска

ТАСС, 10 февраля. Тело ранее судимого мужчины обнаружено в туалете одного из отделений полиции в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"Тело мужчины было обнаружено в туалетной комнате, где он нанес себе телесные повреждения. Сотрудниками полиции незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь, медики констатировали смерть мужчины", - сообщили в пресс-службе.

По факту обнаружения тела проводится проверка.

В пресс-службе сообщили, что мужчина был доставлен в отделение полиции в Октябрьском районе Красноярска по подозрению в совершении кражи металла из гаража. Ранее он был судим за имущественные преступления.