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Подозреваемый в краже покончил с собой в отделении полиции Красноярска

Проводится проверка

ТАСС, 10 февраля. Тело ранее судимого мужчины обнаружено в туалете одного из отделений полиции в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"Тело мужчины было обнаружено в туалетной комнате, где он нанес себе телесные повреждения. Сотрудниками полиции незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь, медики констатировали смерть мужчины", - сообщили в пресс-службе.

По факту обнаружения тела проводится проверка.

В пресс-службе сообщили, что мужчина был доставлен в отделение полиции в Октябрьском районе Красноярска по подозрению в совершении кражи металла из гаража. Ранее он был судим за имущественные преступления.

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РоссияКрасноярский край
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