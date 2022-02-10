На Кубани освободили от воды все подтопленные при паводке дома

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели на Кубани завершили откачку воды из подтопленных в результате таяния снега домов, остаются подтопленными 82 придомовые территории, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В семи населенных пунктах в двух муниципальных образованиях (Славянский и Красноармейский районы) остаются подтопленными 82 придомовые территории. Подтопленных домов нет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в пунктах временного размещения остаются 28 человек, оценочные комиссии обследовали 1 097 объектов. По данным краевого главка МЧС, за время паводка в регионе оборудовали 36 водоотводных каналов общей протяженностью около 20 км.

С конца января в Краснодарском крае местами шел снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, затем снег стал таять. В результате паводка были подтоплены 327 домовладений, 1 090 придомовых территорий и более 60 участков автомобильных дорог в пяти районах, в зону подтопления попали более одной тысячи человек.