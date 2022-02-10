Bild: на складе использованных шин в Саксонии произошел крупный пожар

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Крупный пожар вспыхнул на складе использованных шин в коммуне Шёнвёлькау (федеральная земля Саксония) на востоке Германии, информации о пострадавших не поступало. Об этом в четверг сообщила газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы.

По ее данным, инцидент произошел поздно вечером в среду. Несколько тонн использованных шин внезапно загорелись на складе площадью около 1 300 кв. м в районе Бадрина коммуны Шёнвёлькау. Пламя, как отмечает издание, было видно за много километров. Местных жителей попросили держать двери и окна закрытыми.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники служб экстренной помощи. Работы по тушению пожара продолжались до утра четверга. Причина случившегося, как указывает газета, пока не установлена. Информации о пострадавших также не поступало.