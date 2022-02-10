В Москве задержали подозреваемого в хищении 7 млн рублей при покупке криптовалюты

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 7 млн рублей у мужчины при попытке купить криптовалюту в ресторане в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"9 февраля задержан уроженец Темрюка Краснодарского края, который изобличен в хищении 7 млн рублей у мужчины в ресторане в Шмитовском проезде, дом 3, строение 1, при намерении купить криптовалюту. Задержанный дал признательные показания", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в ходе разбирательства установлено, что злоумышленник ввел в заблуждение пострадавшего, предложив ему заключить сделку купли-продажи криптовалюты. В ресторане в центре Москвы мужчина передал задержанному указанную сумму, после чего тот с еще одним неизвестным под видом необходимости пересчета денег в условиях конфиденциальности ушли из зала заведения, а затем скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подозреваемый арестован.