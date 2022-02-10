Напавшие на магазин в Подмосковье оказались безработными

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Четверо приезжих из Таджикистана, которые подозреваются в разбойном нападении на магазин "Пятерочка" в подмосковном селе Новопетровское, официально нигде не работали, один из них проживал в России без регистрации. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержанные по подозрению в разбойном нападении на магазин приезжие из Таджикистана официально нигде не работали. Кроме того, установлено, что один из злоумышленников проживал без регистрации, остальные трое были временно зарегистрированы в Волоколамске, Истре и Москве", - сказал собеседник агентства.

В ночь на среду в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин, избили его сотрудников. В результате кассир, женщина 1970 года рождения, погибла, директор магазина и его супруга госпитализированы. По данным СК, грабители похитили из кассы 96 тысяч рублей и скрылись. Полиция задержала четырех подозреваемых в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, проводятся допросы свидетелей и подозреваемых, идут обыски по месту жительства нападавших. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.