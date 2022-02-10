В Рязанской области депутата горсовета подозревают в незаконной рубке

ТАСС, 10 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника лесничества, который является депутатом горсовета, он подозревается в незаконной рубке леса на сумму более 70 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственным управлением СК России по Рязанской области в отношении одного из депутатов совета депутатов муниципального образования - Сапожковского городского поселения - возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участковый лесничий Сапожковского участкового лесничества, фактически выступая от имени своего знакомого, которого попросил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, заключил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины со своего участка и привлек подрядчиков для осуществления указанных работ. В результате преступных действий подозреваемого объем незаконно заготовленной сырорастущей древесины в делянке лесничества составил 1 085,12 кубометров, причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

В оперативном сопровождении уголовного дела участвуют сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области.