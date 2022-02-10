{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае подростку дали пять лет колонии по статье о терроризме

Еще двое фигурантов получили условные сроки

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии подростка из города Канска в Красноярском крае по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и изготовлении и хранении взрывчатых средств. Еще двое фигурантов получили условные сроки, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Пять лет с отбыванием наказания в испытательной колонии со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Еще двое осуждены на четыре и три года условно", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКрасноярский край
Почти все объявившие голодовку в ульяновской колонии прекратили ее
Четверо осужденных продолжают отказываться от приема пищи
Читать полностью