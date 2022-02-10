Суд продлил арест студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе

ПЕРМЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Перми продлил арест студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в вузе, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца и семь суток, то есть по 22 мая 2022 года, - сказала судья.

Заседание проходило при участии обвиняемого. Бекмансуров не возражал против продления меры пресечения, его адвокат сказала, что "оставляет решение о рассмотрении ходатайства на усмотрение суда".

Причиной для продления меры пресечения называется необходимость проведения экспертиз, которые определят материальный ущерб имуществу вуза и граждан, а также опрос большого количества свидетелей.

Также, по предварительным данным, Бекмансуров принял решение о нападении после того, как убедился, что на территорию вуза можно пронести оружие. При этом он убедился в отсутствии на его предполагаемом маршруте преступления охраны. Из протокола допроса следует, что обвиняемый преследовал две цели, когда покупал оружие. Первая цель - устроить массовое убийство, вторая - покончить жизнь самоубийством.