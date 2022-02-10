Демешин поручил привлекать к ответственности красноярские компании за загрязнение воздуха

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил плохое качество воздуха в Красноярске. В ходе рабочего совещания по охране атмосферного воздуха в Красноярском крае он поставил прокурору района задачу - выработать практику привлечения промпредприятий к административной и уголовной ответственности за загрязнение атмосферы.

В Красноярске с 10 февраля введен режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди горожан как режим "черного неба". Его вводят в городе уже в четвертый раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.

Как отметил замгенпрокурора, власти региона видят причину проблем с качеством воздуха в печном отоплении. Однако сам Демешин уверен, что немалую роль в загрязнении воздуха играют промышленные предприятия.

"Вчера вышли после десяти вечера, прогулялись по городу… Вот воняет, другого слова нету - воняет. <…> Касаемо больших, крупных предприятий, которые способны амортизировать свое производство и установить очистные сооружения, мы, правоохранительные органы, не докручиваем ситуацию в рамках административной и уголовной практики - по [статье] 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы" - прим. ТАСС). Это очевидно и здесь эту задачу я поставлю прокурору края - вырабатывать и нарабатывать", - сказал Демешин.

Он отметил, что поступают обращения жителей региона с жалобами о том, что воздух в городе становится чище, "когда приезжает Радионова" - глава Росприроднадзора. По словам Демешина, кратковременные меры не приносят результата, необходимого для населения.

Также он заявил о необходимости решать вопросы, связанные с исследованием уровней загрязнений: разграничивать источники загрязнения - транспорт, печное отопление, промышленные предприятия. В качестве положительного примера такой работы он привел модернизацию Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также создание базы производителей бензоапирена, что позволит идентифицировать реальных загрязнителей.