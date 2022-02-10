Учредитель завода мехпрессов на Алтае стал фигурантом дела о неуплате налогов

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 165 млн рублей одним из крупнейших предприятий - ООО "Завод механических прессов", сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в четверг. Обвинение в преступлении предъявлено учредителю завода.

"По данным следствия, руководитель с целью уклонения от уплаты налогов создал подконтрольные организации, которые формально были введены в производственный процесс завода с возложением на них обязанностей технических посредников. Была создана видимость участия этих предприятий как самостоятельных организаций, хотя на самом деле они выполняли единую производственную деятельность. Действия предпринимателя искусственно создали право на получение налоговых вычетов в сумме более 165 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") на основании материалов управления ФСБ РФ по Алтайскому краю. В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ ТАСС уточнили, что на каждую из аффилированных фирм возлагались технические функции для создания внушительного формального документооборота, искусственно занижающего налогооблагаемую базу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Завод механических прессов основан в 1941 году и является одним из крупнейших в России производителей кузнечно-прессового оборудования. На предприятии производят и конструируют прессы, автоматизированные комплексы, спецпрессы.