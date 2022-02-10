Полиция задержала подозреваемого в краже рюкзака с 2 млн рублей в подмосковном магазине

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали бездомного, который подозревается в краже у мужчины рюкзака с 2 млн рублей и мобильного телефона в магазине в Звенигороде. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию с заявлением обратился 61-летний житель Звенигорода, который сообщил, что в одном из магазинов из тележки для продуктов неизвестный похитил его рюкзак. В нем находились 2 млн рублей от продажи квартиры, а также мобильный телефон. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 38-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Часть денежных средств возвращены заявителю, остальное злоумышленник потратил по своему усмотрению", - сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 158 УК РФ). В настоящее время подозреваемый арестован.