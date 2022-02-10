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В Москве задержали мужчину, расчленившего знакомого и выбросившего останки в мусор

Подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который убил и расчленил своего знакомого, чьи останки были обнаружены на мусороперерабатывающем заводе 8 февраля. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК начал доследственную проверку после обнаружения головы и рук мужчины при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе в столице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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