В Москве задержали мужчину, расчленившего знакомого и выбросившего останки в мусор

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который убил и расчленил своего знакомого, чьи останки были обнаружены на мусороперерабатывающем заводе 8 февраля. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК начал доследственную проверку после обнаружения головы и рук мужчины при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе в столице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.