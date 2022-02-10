В Кремле заявили, что не могут вмешиваться в действия следствия по делу ректора "Шанинки"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его администрация не вмешиваются в действия следствия, в том числе по делу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Это подчеркнул в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся нахождения Зуева в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем.

Как отметил Песков, таковы решения следователей и Федеральной службы исполнения наказаний. "И мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием", - сказал пресс-секретарь президента. Отвечая на вопрос о гуманитарном аспекте дела, Песков отметил, что это так же в компетенции не Кремля, а следователей, у которых "есть своя аргументация".

Песков подчеркнул, отвечая на соответствующий вопрос, что Кремль "не считает" методы следствия в РФ негуманными. "Здесь нельзя выводить какие-то тенденции, каждый отдельно взятый случай уникален, и, разумеется, мы исходим из того, что те, кто занимается следствием и принимает решения, они гораздо лучше, чем мы с вами, осведомлены о реальном состоянии здоровья подследственного", - заключил представитель Кремля.

В конце 2021 года президент России в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. Тогда адвокаты подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство об освобождении ректора. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца, однако Мосгорсуд отклонил ее.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает.