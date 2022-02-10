Верховный суд Чечни признал законным арест Заремы Мусаевой

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты и оставил под арестом до 1 апреля супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, обвиняемую в применении насилия к полицейскому. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Без изменений оставили меру пресечения", - сказали в суде. Как пояснил ТАСС адвокат Мусаевой Александр Немов, защита планирует обжаловать решение суда. "Конечно, будем обжаловать, но надо сначала получить определение", - сказал адвокат.

Он также отметил, что в суде защита обращала внимание на состояние здоровья Мусаевой. "Мы говорили, что состояние здоровья тяжелое, и все доводы, указанные в качестве оснований [для заключения под стражу], не основываются на материалах [дела]. Указывают, что она может скрыться, потому что у нее супруг уже уехал за пределы РФ, хотя в материалах вообще ничего нет про супруга. Необъяснимо, откуда это в решении суда появилось", - отметил адвокат.

По информации властей Чечни, Мусаеву доставили из Нижегородской области в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее против нее самой возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса. Старопромысловский районный суд Грозного избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля. Ее супруг вместе с дочерью покинули Россию.