Мошенники при помощи созвучных с "Газпромом" сайтов похитили у свердловчан 25 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Мошенники похитили у жителей Свердловской области 25 млн рублей при помощи фиктивных сайтов, созвучных с названием "Газпром". На площадках гражданам предлагалось инвестировать свои средства, сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Свердловский главк МВД призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. Зачастую под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, орудуют мошенники. Аферисты при помощи фиктивных сайтов "Газпрома" похитили у свердловчан 25 млн рублей", - сказал он.

Горелых привел несколько примеров. В частности, два жителя города Серова и Каменск-Уральского заметили в интернете рекламу инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованиями проектов, осуществляемых официальными организациями компании "Газпром", но не имеющие к ним никакого отношения. Мужчины прошли по ссылкам, ввели свои данные для обратной связи.

"Они [мошенники] убедили доверчивых свердловчан установить на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых платформах, перечислить определенное количество собственных средств на чужие счета. После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, что их доход действительно существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги. Однако <…> им предложили еще раз заплатить крупную сумму. С мастера потребовали 25 тыс. долларов, а с машиниста - более одного миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их, обманули. Таким образом, потерпевшие "пожертвовали" на процветание аферистов свыше двух миллионов рублей", - рассказал Горелых.

Он добавил, что следственные органы полиции расценили это как мошенничество и возбудили уголовное дело. Злоумышленники разыскиваются.