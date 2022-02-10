Суд оставил под стражей Сафронова по делу о госизмене

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление срока ареста до 7 апреля советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о новом эпизоде в деле Ивана Сафронова

Германская разведка и $248. Что известно о новом эпизоде в деле Ивана Сафронова

"Решение Московского городского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В январе Лефортовский суд Москвы обязал Сафронова и его адвокатов до 11 февраля ознакомиться с материалами уголовного дела.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.