При обстрелах украинских военных погибли 2,6 тыс. жителей юго-востока Украины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. мирных жителей юго-востока Украины пострадали и 2,6 тыс. погибли в результате обстрелов украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием установлено, что с апреля 2014 года украинская сторона, обстреливая населенные пункты двух самопровозглашенных республик, осуществляет применение тактических ракетных комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Град" и "Ураган", авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия, - сообщила Петренко. - В результате среди раненых - не менее 5 500 мирных жителей. Более 2 600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2 200 объектов гражданской инфраструктуры".

Всего за восемь лет СК России возбудил 467 уголовных дел в связи с обстрелами, их фигурантами стали представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Добровольческий украинский корпус", участники батальона "Азов". К ответственности заочно привлечены 103 человека, в числе которых бывший министр внутренних дел Украины Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения. Следствием допрошены более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими более 22 тыс. человек, включая 2,4 тысячи детей.

Другие преступления на Украине

По словам Петренко, среди преступлений украинских силовиков и представителей власти не только применение запрещенных средств и методов ведения войны, но и убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение людей, воспрепятствование законной деятельности журналиста, истязания, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и другие преступления. "Так, зафиксированы факты похищения российских граждан на территории Украины участниками преступного сообщества, где не обошлось и без сотрудников СБУ. Их цель - последующий обмен людей на украинских военнослужащих, причинение увечий своим пленным, жестокое обращение, пытки, истязание мирных жителей юго-востока Украины", - сказала представитель СК. Так, зафиксирован 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове, Львове, а также воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан России на территории Украины. Установлены 25 причастных к нападениям, среди которых бывшие депутаты Верховной Рады Украины Лозовой и Парасюк.