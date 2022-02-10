Двое пострадавших при взрыве баллона с газом в Тюмени получили тяжелые травмы

ТЮМЕНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Состояние двух из пяти пострадавших при взрыве баллона с газом в гараже в Тюмени оценивается врачами как тяжелое. Одним из пострадавших оказался подросток, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области в четверг.

"После осмотра и оказания помощи пятеро пациентов были доставлены в больницы. Троим пациентам оказывается помощь в условиях ожогового отделения ОКБ №1 по поводу термоингаляционных травм и ожогов, врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести. Двоим пациентам оказывается вся необходимая помощь в условиях анестезиологии-реанимации ОКБ №2", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что одним из пострадавших является 15-летний подросток, его состояние врачи расценивают как стабильное, средней степени тяжести.