В Переславле-Залесском женщина погибла после нападения бродячих собак

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Бродячие собаки напали на женщину в Переславле-Залесском Ярославской области, пострадавшая была доставлена в больницу, где умерла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Переславская межрайонная прокуратура Ярославской области провела проверку в связи со смертью женщины в реанимации центральной районной больницы. Пострадавшая поступила в реанимацию утром 10 февраля со множественными укушенными ранами и обморожением и через час умерла. По предварительной версии, причиной случившегося стало причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, вследствие укусов бродячих собак", - проинформировали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, работой по обращению с животными без владельцев, включая их отлов, транспортировку и передачу в приюты для животных, на территории городского округа Переславль-Залесский, должен заниматься многофункциональный центр развития города. Проверка показала, что контракт на отлов бродячих животных в 2022 году не был своевременно заключен.

"По результатам проверки прокурор района вынес постановлено о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль", - уточнили в пресс-службе.